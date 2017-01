Alunos acusam cerimonial de dar calote e “sumir” antes de realizar festa de formatura em Guarapari

Por Glenda Machado em 27 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

O sonho de ter uma formatura se tornou pesadelo para pelo menos 15 turmas de uma faculdade, em Guarapari. O prejuízo estimado é de quase um milhão de reais. Uma das vítimas dessa história foi uma turma de Engenharia Elétrica. Após pagar uma empresa de eventos por 34 meses para que ela realizasse a colação de grau e o baile, a turma descobriu, nesta quinta-feira (27), que a empresa não poderia realizar o trabalho por estar “falida”. Depois disso, afirmam as vítimas, a dona da empresa desapareceu.

O Folha da Cidade entrou em contato com a empresa, mas os telefones estavam desligado até a publicação desta reportagem.

Os alunos afirmam que em nenhum momento desconfiaram da organizadora da festa. Cada um deles pagou R$ 3.200 por contrato, fora convites extras para o baile, que estava marcado para o dia 10 de março, um dia depois da colação. O presidente da comissão de formatura, Arlan Souza Nascimento, recebeu a notícia inesperada. Só a sua turma gastou R$ 147 mil para a realização do evento.

“Até quarta-feira a Rumin estava aberta, e até então, tudo funcionando normalmente. Eu fui até o escritório para acertar uns detalhes finais da formatura. Já na quinta-feira uma funcionária da empresa ligou para alguns alunos dizendo que havia sido demitida e que a empresa decretou falência. Rapidamente fui até o local e as portas já estavam fechadas”, lamenta.

Depois disso, a empresa também deletou todos os meios de comunicação e não atende mais as ligações dos alunos. Os estudantes foram então até o escritório da profissional, mas se surpreenderam ao encontrar a porta do estabelecimento fechada. Em seguida, eles se dirigiram até uma delegacia onde registraram um boletim de ocorrência.

Em poucos minutos, vários estudantes também se manifestaram nas redes sociais. Muitos ex-alunos também reclamavam que a empresa ainda não havia entregado as fotos da formatura que aconteceu no ano passado. Até o momento não foi publicado em diário oficial o decreto de falência da empresa. Enquanto isso os alunos seguem revoltados com a situação, sem saber se terão retorno do investimento financeiro.

Revolta

A situação deixou os universitários de vários cursos revoltados. “Há três semanas eles começaram a ligar para quem estava em

atraso para cobrar. Contratamos tudo com eles, desde a beca para a colação até o bufê. Só na minha turma são 62 alunos, mais outra turma Pedagogia e as turmas dos outros cursos. Muita gente está no prejuízo”, reclama Helen Souza, 24 anos, que se formou em pedagogia.

“Nós confiamos neles. Faltava apenas um boleto para eu pagar. Ficamos frustrados e sinceramente não sei o que vou fazer agora. Fiquei sabendo hoje do que aconteceu, estou no trabalho e nem posso correr atrás disso. Espero que eu consiga recuperar o meu dinheiro, já que a empresa não decretou falência ainda”, disse Raphael Santo, estudante de Engenharia de Produção.

O estudante de engenharia elétrica, Tayrone Ferreira, também procurou saber dos seus direitos. “Estou me orientando com o advogado agora sobre meu caso porque minhas fotos ficaram prontas esses dias, mas não marcaram pra eu ir lá”.