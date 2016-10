Alunos da rede municipal de Guarapari participam de torneio de xadrez

240 estudantes da rede municipal de educação estão participando do 7º torneio interescolar de xadrez. O evento, que envolve 12 escolas, acontece hoje (26) e amanhã no Complexo Esportivo e Cultural, em Muquiçaba. Os vencedores serão premiados.

Batizado de Projeto Xadrez x Escola: Jogada de Mestre, a iniciativa tem o objetivo que potencializar o aprendizado das crianças e dos adolescentes, além de aumentar o nível de concentração. É o que explica o professor de Educação Física e coordenador do projeto, Ezack Mattos. “O xadrez faz o aluno pensar, analisar e refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Toda ação que ele faz tem uma consequência, assim como na vida e no currículo escolar. A ativação ainda estimula a motivação do aluno e a interação socioafetiva”.

Ezack também disse que o xadrez possui três elementos: O tempo, o espaço e a força. O tempo é o relógio, o espaço é o tabuleiro e a força são as peças. “Você precisa administrar os três elementos e pode vencer com a força, aplicando o cheque mate, ou com o tempo”.

Os três primeiros colocados de cada categoria (Fundamental I e II) serão premiados com troféu e os outros 20 receberão medalhas.

O projeto começou em 2005 com o professor Cláudio Ferreira que queria aumentar o número de praticantes do esporte em Guarapari, devido aos benefícios gerados pela modalidade. Ele e o mestre cubano Raul Perez formaram um grupo na escola Marinalva Aragão, em Santa Mônica. A partir daí o projeto foi se desenvolvendo com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O estudante Marlon Antony, 16 anos, participa das competições de xadrez desde os oito e contou que gosta de jogar porque ajuda nos estudos. “Ajuda a aprender muito mais, principalmente matemática. Cada peça tem uma pontuação e a gente precisa pensar rápido nas nossas jogadas e nas do adversário”. Ele já ganhou três medalhas de ouro em competições e ficou em 3º lugar em um evento estadual na categoria sub 16.