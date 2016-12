Alunos de Anchieta realizam exposição de artes com materiais recicláveis e ajudam hospital

Por Marcos Siqueira em 8 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Amanhã, sexta-feira, é o último dia para conferir a exposição de obras de arte feitas com matérias recicláveis. Os autores são alunos dos 6º Anos da Escola Terezinha Godoy, em Anchieta. As peças podem ser apreciadas no Centro Cultural da Cidade, das 8h às 17h.

Durante toda a exposição, o público poderá fazer doações para as crianças do hospital de Anchieta. A instituição precisa de roupas, leite, alimentos diversos, material de limpeza e brinquedos. As doações também podem ser deixadas na escola Terezinha Godoy. A ideia é aproveitar o clima natalino para incentivar a cidadania e fortalecer o sentimento de amor ao próximo, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

A abertura do evento foi realizada na última segunda-feira (05) e contou com uma apresentação musical e participação da equipe da brinquedoteca do hospital. Mais informações sobre a exposição e como realizar as doações podem ser obtidas nos telefones do Centro Cultural e da Escola Terezinha Godoy. Lembrando que o DDD de Anchieta é 28.

Centro Cultural – (28) 3536-1756

Escola Terezinha Godoy – (28) 3536-1033.

Com informações da Prefeitura de Anchieta.