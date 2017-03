Alunos de Emboacica plantam árvores e discutem sobre água

No mês que comemora o Dia Mundial da Água, a Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta realizou ações em escolas públicas para incentivar o uso correto e a preservação. Um bom exemplo ocorreu recentemente na escola municipal de Emboacica, no interior do município.

Técnicos da secretaria apresentaram aos alunos e professores um vídeo sobre a importância dos elementos água e árvore e em seguida houve o plantio de mudas frutíferas (cedidas pelo viveiro municipal) no pátio da escola. Cada dupla de alunos foram delegados padrinhos de uma árvore recém plantada. Eles terão a função de cuidar e irrigá-la. Os técnicos marcaram de retornar à escola para conferir o desenvolvimento da muda. A data escolhida foi o dia 21 de setembro, Dia da Árvore.

Os alunos da unidade, por sua vez, recepcionaram as equipes com duas apresentações culturais, embaladas com músicas que falavam sobre a água. Participaram da ação servidores do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms), Vigiágua, Vigilância Ambiental e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.