Alunos do campus Guarapari realizam Painel Empreendedor 2016

Para ser empreendedor, tem uma fórmula mágica? Foi o que os alunos de Administração do Ifes – Campus Guarapari, tiveram a oportunidade de aprender, compartilhar e conhecer com as histórias e estratégias de casos de sucesso da região, no 15º Painel Empreendedor, na noite desta quinta-feira (24).

Os alunos participam de todo o processo de produção do painel, desde seu planejamento até sua execução. O projeto faz parte da disciplina Introdução ao Empreendedorismo, tendo como objetivo aperfeiçoar o perfil empreendedor dos estudantes. Deste modo, durante a produção do evento, os participantes puderam efetuar práticas de liderança, proatividade, trabalho em equipe, formação de networking e planejamento.

O painel contou com entrevistas de renomados empresários de Guarapari: os diretores do Rodoshopping Lucas Nicchio e Agenor, a vereadora Fernanda Mazzeli, o secretário de comunicação, Marcelo Paranhos, entre outros. Para a aluna Laysliê Sfalsin, que foi oradora da turma no evento, o painel é uma importante ferramenta para o futuro. “Nos incentiva a querer ter uma vida de sucesso com foco no empreendedorismo. Muito importante para todos nós alunos de administração”, argumentou.