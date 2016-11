Alunos ganham aulas de balé, atletismo e teatro no contra-turno

Alunos de 1º ao 9º ano matriculados na Escola Municipal Ana Araújo agora podem contar com mais três atividades como parte do programa de atividades no contra-turno, desenvolvido na instituição desde 2013.

Agora, nas modalidades esportivas, o aluno além de contar com aulas de futsal, futebol, voleibol, taekwondo, faz também treinos de atletismo. Já na área cultural, foram inseridas aulas de teatro e balé. Antes, o aluno já participava das aulas de música com violão, flauta doce, teclado, dança e coral.

Com o novo modelo de ensino, o aluno usufrui da ampliação na jornada escolar com várias atividades interdisciplinares desde acompanhamento pedagógico, reforço escolar, esportes, lazer, cultura e informática.

Conforme informações da unidade escolar, cerca de 500 alunos participaram diariamente de várias atividades e oficinas nos horários contra-turno.