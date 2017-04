Alunos protestam contra condições precárias em escola de Guarapari

Alunos da Escola Leandro Escobar, no Bairro Perocão, em Guarapari, fizeram uma passeata pelas ruas do bairro para protestar contra as condições em que são obrigados a enfrentar diariamente dentro do colégio.

A lista de reclamação é longa. Para começar, os alunos alegam que não há biblioteca na escola e os livros ficam em armários no corredor. Os ventiladores de teto apresentam risco de cair, como de fato já aconteceu e na ocasião machucou um aluno.

As salas de aula, que têm 40 metros quadrados, foram projetadas para oferecer lugar para uma média de 24 a 26 alunos, mas até 40 alunos se espremem no espaço.

O refeitório é diminuto e não tem pratos e talheres para todos. Muitos alunos se quiserem, têm que comer sentados no chão. Auditório, laboratório de informática ou quadra coberta não existem e até os banheiros, os dois disponíveis, são diminutos.

Cerca de 600 alunos estudam na escola, que é a única escola de ensino médio de toda a região Norte de Guarapari. A escola mais próxima fica em Muquiçaba, que é o Angélica Paixão, então para muitos, Leandro Escobar é a única opção de estudos para muitos.

Na manifestação desta tarde, eles gritaram palavras de ordem e ficaram algum tempo na Rodovia do Sol e iam para o meio da pista quando o semáforo ficava vermelho. Eles não chegaram a fechar nenhuma via e o trânsito fluiu normalmente.

Procuramos a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) para comentar sobre as reclamações dos alunos. Em nota a Sedu explicou que nesta sexta-feira uma equipe vai até a escola para ver de perto dos problemas apontados pelos alunos.

“A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que está agendada a visita, para sexta-feira (07), de uma equipe de engenharia à Escola Estadual Leandro Escobar para verificar as demandas que podem ser atendidas rapidamente. A Sedu informa, ainda, que melhorias como consertos de ventiladores, devem ser feitas pela direção da escola por meio do Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (PEDDE). A primeira parcela do PEDDE, para este ano, no valor de R$ 13 milhões, já foi disponibilizada para todas as escolas do Estado”, disse a Sedu em nota.