Alunos soltam a criatividade na 4ª Mostra de Arte em Alfredo Chaves

Os alunos da Escola Municipal Ana Araújo, na sede de Alfredo Chaves, soltaram a criatividade para confeccionar diferentes tipos de trabalhos para a 4ª Mostra de Arte. Na noite desta quarta-feira (24), eles apresentaram o resultado de tudo aquilo que confeccionaram durante as aulas de artes.

As famílias, que compareceram em peso, puderam ver de perto o talento das crianças. Os corredores e as salas de aulas estiveram tomados de verdadeiras obras de arte. Os trabalhos retrataram os mais diferentes estilos e temas, desde o contemporâneo de pintura ao reaproveitamento de materiais.

A aluna do 1º ano 3, Tamires Canazas, mesclou arte e diversão. “Gostei muito de pintar, as aulas ficaram ainda mais divertidas”, disse a estudante que fez um quadro inspirada nos traços de Picasso.

A 4ª Mostra de Arte não se resumiu apenas em exposição. Durante o evento, aconteceu a premiação do 1º concurso de desenho “Caminhos da Arte”, onde dezenove alunos, um de cada turma, receberam kits para pintura. O show de talentos também movimentou a noite. Alguns alunos mostraram o quanto são bons de música, outros preferiram dançar diferentes ritmos. Na biblioteca, a Noite de Autógrafos, foi o resultado final do projeto “Leitura e Escrita”, que este ano envolveu as turmas dos 2º anos I, II e III.

Mayara Quintino, mãe da Isadora Quintino, do 2º I, garante que sua filha passou a ter mais interesse pela leitura. “Muito interessante essa ideia das crianças escreverem seu próprio livrinho e a escola imprimir. Ela começou a ler muito mais depois disso”, afirmou. Isadora escreveu “A Ovelha Negra da Rita”, uma historinha de duas amigas que aprenderam a respeitar os mais velhos.

Para as professoras de Arte, Kássia Tomazini e Deise Gava, apresentar o resultado final de um ano inteiro de dedicação é mais que uma simples mostra, é muito trabalho de equipe. “Desde o início do ano os alunos focaram seus estudos nas aulas teóricas. Agora eles expõem, o que é muito gratificante”, disseram.

A diretora da unidade, Cláudia Vieira, resume o evento em duas palavras: parceria e valorização. “Não adianta os alunos produzirem e depois levarem os trabalhos para a casa. É necessário mostrar para a família”, finalizou, destacando que todos os kits de pintura foram doados pelo amigo da leitura, Paulo Oliveira.