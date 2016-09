Alvorada e Sudeste voltam para a antiga rodoviária e Planeta sairá só do Ipiranga

Com as atividades do Rodoshopping suspensas por tempo indeterminado, as viações de ônibus intermunicipais não estão mais saindo do terminal que fica no Trevo da BR 101. A Alvorada e Sudeste voltaram para a antiga rodoviária em Muquiçaba. Já a Planeta, por enquanto, vai sair apenas do Ipiranga. Isso porque a antiga garagem está desativada.

“A Alvorada e Sudeste não passam mais pela rodoviária nem fazem embarque ou desembarque lá. Desde ontem, voltamos a operar aqui em Muquiçaba. As pessoas podem comprar suas passagens aqui ou direto no ônibus”, informaram os funcionários que já estavam trabalhando hoje no antigo terminal.

O Planeta continua passando pela rodoviária, onde faz o embarque e o desembarque na parte da frente do terminal. Quanto à passagem pode ser comprada diretamente no ônibus ou no Rodoshopping. Embora esteja com as portas fechadas, é permitida a entrada de pessoas apenas para emitir as passagens.

As viações interestaduais continuam operando no terminal, sendo elas Rio Doce, Kaissara, Gontijo e Águia Branca. O Folha da Cidade tentou contato telefônico com as empresas, mas apenas informaram que por enquanto continua funcionando no Rodoshopping. “É um absurdo, a gente chega aqui de noite e simplesmente ser despejado ao relento. O local é perigoso, escuro, sem segurança nenhuma”, disse a turista de Belo Horizonte, Maria Furtado.

“Está fechada por tempo indeterminado”, dizem empresários

A Telavive – empresa responsável pelo terminal – informou que vai continuar fechada enquanto a prefeitura não encontrar uma solução. “O contrato é legal, lícito, não tem nenhuma irregularidade. Foi aprovado pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas”, disse um dos proprietários, Luís Nicchio.

Com uma despesa mensal de R$ 60 mil e uma arrecadação que não chega a R$ 40 mil, a empresa diz que o único mês que fechou no “azul” foi em janeiro. “Em janeiro embarcamos 22 mil pessoas nos interestaduais. Mas fora isso, não chega a 5 mil embarques. Em junho, foi 3.500”, conta o sócio-proprietário Lucas Nicchio.

Segundo eles, uma forma da prefeitura ajudar no equilíbrio financeiro previsto em contrato seria reajustar a taxa de embarque. “Temos uma das menores do Brasil. Hoje é R$ 4,70. Se você for para Belo Horizonte, vai pagar R$ 116. Mas quando voltar, você vai pagar mais caro, algo em torno de R$ 130. Pedimos a prefeitura que fosse para pelo menos R$ 6,90”, destaca Lucas.

Já a taxa dos ônibus intermunicipais hoje é R$ 0,85. “É uma esmola. Não embarcamos nem 100 pessoas por dia, não fazemos nem três mil por mês. Temos a menor tarifa do país. Em Vitória, é R$ 2,75. Hoje, 2.500 pessoas usam o transporte intermunicipal diariamente em Guarapari. São 75 mil pessoas por mês”, afirma Luís.

Outra alternativa seria desapropriar o terreno na parte de trás da rodoviária para fazer o estacionamento dos ônibus de turismo. “Já tem quase um ano que pedimos a prefeitura e até agora nada. Não temos o poder de desapropriar as casas que estão ali em cima do morro. Seria mais uma fonte de arrecadação”, destaca Luís.

Com isso, a empresa ressalta que abriria dois pontos de embarque e desembarque nos extremos na cidade: um em Setiba, para atender a região Norte, e outro em Meaípe, para atender a região Sul. “Os ônibus passando pelo Contorno vai desafogar o trânsito e o passageiro vai ganhar tempo e economizar dinheiro”.

Luís conta que hoje a passagem na rodoviária é R$ 8,55. Já quem pega no Ipiranga paga R$ 9,60 no Planeta e R$ 12,50 na Alvorada. “Mesmo com a taxa de embarque, sai mais barato. E não passando por dentro da cidade, diminui pelo menos 40 minutos na viagem. Temos uma das rodoviárias mais bonitas do país”.

O que diz a prefeitura?

A Prefeitura de Guarapari, por meio da assessoria de comunicação, informou através de nota que “lamenta que o contrato de 2011 esteja causando transtorno à população e o caso está sendo analisado pela Procuradoria”.