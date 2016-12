Amocentro pede manutenção da orla

Por Marcos Siqueira em 14 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Quiosque fechado, falta de brinquedos, grade de proteção enferrujada e buracos. Esses são alguns problemas apontados pelos moradores do Centro de Guarapari. Preocupados com o início do verão, eles querem que a prefeitura realize a manutenção nos equipamentos para atender habitantes e turistas com qualidade.

Segundo o presidente da Associação dos Moradores do Centro de Guarapari (Amocentro), Themistocles Ribeiro Neto, um dos 15 quiosques da região da Praia da Areia Preta está fechado há mais de três anos e até agora não foi licitado. “Infelizmente tudo indica que vai passar mais um verão fechado”. O líder comunitário também disse que a grade de proteção da Areia Preta está enferrujada. Ele solicitou manutenção junto à prefeitura, mas não foi atendido.

“No caso da academia de ginástica que fica perto do Radium Hotel, é a própria Amocentro que faz os reparos. Lá na Praça Irineu José Vicente não tem mais brinquedo”, afirmou Neto.

Até o momento, a Prefeitura só se manifestou sobre a situação do quiosque número 1. Diz a nota: “Ocorre que houve licitação para ocupação do módulo, entretanto, nenhum dos dois vencedores do certame quiseram assumir. Assim, será reaberta licitação para ocupação da estrutura”.