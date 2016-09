AmoCentro quer Feinartg fora do Radium Hotel

Moradores entraram com ação civil pública e prefeitura tem 72h para se manifestar

Após o abaixo-assinado feito no ano passado pelos comerciantes do Centro pedindo que a Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (Feinartg) não fosse mais realizada no Radium Hotel, agora foi a vez dos moradores do bairro solicitar na justiça que o evento seja feito em outro local. Segundo a Associação dos Moradores do Centro (AmoCentro), todo o trabalho de manutenção feito ao longo do ano é perdido nos 20 dias de feira além de criar uma concorrência desleal à Feira Hippie. Os 22 cursos oferecidos no local com mensalidades simbólicas e até gratuitos também são interrompidos por conta da instalação da Feinartg.

“Não somos contra a feira em Guarapari. Só não concordamos que seja feita no Radium Hotel. O decreto que regulamenta a feira autoriza a realização na Praça Ciríaco Ramalhete. Não se pode fechar a frente de um patrimônio histórico cultural. A feira não deixa nada de bom, só quebra as calçadas, destrói a grama, danifica o telhado, sem falar da sujeira. No final, não reparam nada e levam o nosso dinheiro. Porque quando a feirinha que fica ali o ano todo poderia ganhar alguma coisa, acaba concorrendo com artesãos de todo o estado. E pela lei municipal não pode ter feira por mais de 15 dias”, desabafa o presidente da AmoCentro, Themistocles Neto.

A ação civil pública foi impetrada no dia 16 de agosto pedindo uma liminar que proíba a realização da feira no Radium Hotel. Ontem, no despacho do juiz, ele deu um prazo de 72 horas para a prefeitura se manifestar. O Folha da Cidade entrou em contato com a administração municipal que informou por meio da assessoria de comunicação que só vai se manifestar depois de ser notificada. O secretário Municipal de Cultura, Adriani Serpa, apenas explicou que a prefeitura é detentora da cessão do Radium Hotel, que é patrimônio do Governo do Estado. E que a Feinartg é um projeto do Governo do Estado.

No ano passado, a prefeitura chegou a firmar um termo de compromisso com a Federação dos Artesões. A entidade teria que reparar todos os danos causados pela feira com relatório fotográfico do antes e depois supervisionado pela Secretaria Municipal de Fiscalização. Mas a AmoCentro garante que não fizeram nada. “Por isso, decidimos entrar na Justiça. É um absurdo, precisamos consolidar o nosso centro cultural no Radium Hotel”, disse Neto. Segundo ele, o projeto está na Secretaria de Estado de Cultura. “A Feira Hippie, por exemplo, iria para o segundo andar do Radium Hotel. Serão 48 stands. E aqui fora teríamos um campo de bocha”. A Federação dos Artesãos preferiu não se manifestar.