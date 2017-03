Anchieta capacita motoristas sobre primeiros socorros

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta capacitou motoristas sobre primeiros socorros.

Cerca de 15 motoristas da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta participaram na última sexta-feira (24), no auditório do Sindicato dos Servidores de Anchieta (Sinfa), de uma capacitação com o tema primeiros socorros para condutores de veículos leves – teoria e prática. O objetivo foi reciclar os conhecimentos dos profissionais a fim de aprimorar os serviços de transporte sanitário com foco na segurança dos passageiros.

Para a titular da pasta, Jaudete Denadai, o curso é uma necessidade para os profissionais estarem constantemente aptos a transportar os passageiros com segurança. “Sempre iremos investir no sentido de aprimorar os conhecimentos dos nossos servidores. Temos a responsabilidade e o compromisso de atender com qualidade nossa população”, disse.

Quem ministrou a palestra foi o médico emergencista, Marcos Quina, que atua no Pronto Atendimento de Anchieta e no Samu.