Anchieta ganha letreiro turístico #amores

A cidade de Anchieta, ganhou mais um atrativo para moradores, turistas e visitantes do município. Um grande letreiro com a hashtag #amores foi instalado em frente ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, no Centro da cidade, junto ao importante atrativo religioso do Estado.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Prefeitura de Anchieta. Outros lugares no mundo e no Brasil que possuem no turismo uma forte âncora econômica também têm este tipo de atrativo, a exemplo de Amsterdã, na Holanda; Cancún, no México; Aruba, no Caribe; Montevideo, no Uruguai; Salvador; Rio de Janeiro; Brasília; Porto de Galinhas, em Pernambuco, Maceió e Recife.

Para o secretário de Estado de Turismo, José Sales Filho, a parceria com a Prefeitura de Vila Velha foi fundamental para concretização dessa ação. “Articulação e trabalho em equipe são muito importantes para o desenvolvimento do turismo capixaba”, completou Sales.

Ainda segundo Sales, a instalação de mais um letreiro consolida a marca #amores, que surgiu na campanha lançada ano passado com o intuito de estimular o compartilhamento das belezas do Espírito Santo. “Os capixabas aderiram a essa ideia que se disseminou pelo estado e Brasil. A exemplo do governador Paulo Hartung, que é um dos grandes divulgadores da marca onde vai”, contou.

De acordo com o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o letreiro irá impulsionar ainda mais o turismo no município. “Nossa vocação turística é ampla e esse projeto irá nos fortalecer. Acredito que isso seja o começo de uma ação ainda maior para fomentar todas as áreas turísticas do nosso município”, disse.

O secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta, Edson Vando de Souza, agradeceu a parceria com o governo do Estado e está feliz com a iniciativa. “É uma grande ação para intensificar o nosso turismo. O governo estadual e o Santuário não nossos grandes parceiros”, comentou.