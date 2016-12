Anchieta ganha novo bairro

Anchieta ganha um novo bairro com equipamentos públicos a partir desta terça-feira (27). É o Residencial Martins, que antes era de propriedade da CSU – Companhia Siderúrgica de Ubu.

O loteamento foi inaugurado em dezembro de 2014 com a finalidade de realocar as famílias das comunidades de Monteiro e Chapada do A, que moravam no terreno adquirido pela Companhia.

A localidade conta com uma praça pública, uma quadra poliesportiva, um campo de futebol, e uma Reserva Legal com mais de 33 mil metros quadrados de área, que agora passam a pertencer ao poder público municipal.

Uma solenidade está marcada às 17 horas, quando diretores da CSU passarão os documentos dos imóveis para a Prefeitura de Anchieta. O evento vai acontecer no Centro de Convivência do bairro.