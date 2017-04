Anchieta prorroga contrato de guarda-vidas por causa dos feriados prolongados

A Prefeitura de Anchieta, com objetivo de garantir a segurança dos banhistas nas praias e lagoas do município, resolveu prorrogar o contrato com os guarda-vidas, que acabaria no mês de março, para 30 de novembro. O motivo é o grande número de feriados prolongados e, consequentemente, aumento do fluxo de turistas nesses períodos.

Além do salvamento marítimo, os guarda-vidas desenvolvem outras atividades durante o ano, como palestras nas escolas e ações de conscientização junto à população sobre a importância de manter limpas as praias e rios.

Segundo o coordenador de salvamento marítimo de Anchieta, Wilians Simões Ribeiro, 22 servidores fazem parte da equipe, que realizam a fiscalização e orientação no uso de equipamentos de esporte náutico, vigilância e salvamento na orla marítima e lagoas do município. Uma das principais funções é observar os banhistas para prevenção de afogamentos, além de resguardar vidas nas adjacências das praias, orientar e prestar informações gerais aos turistas e banhistas.

Guardas atletas são destaques em competição estadual

No último dia 16, cinco dos guarda-vidas participaram da competição realizada pela Confederação Estadual de Natação, na Curva da Jurema, em Vitória. Na ocasião, Sebastião Correa Garcia (Tião), conseguiu a primeira colocação, vencendo atletas profissionais.