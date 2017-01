Anchieta: R$ 100 milhões em dívidas e máquinas sucateadas

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, abriu a situação negativa que encontrou na gestão do município. Além da dívida que já passou dos R$ 100 milhões, foi verificado descaso com bens públicos.

Um exemplo é a frota do transporte escolar, que funcionou durante todo o ano de 2016 de forma precária e com a licença do Detran vencida. A última inspeção foi realizada em 2015.

Ainda, muitos produtos estocados no setor de alimentação escolar, como leite e biscoitos, não poderão ser consumidos pelos alunos, pois a data de validade termina antes do início do ano letivo. “A frota de máquinas para atendimento ao produtor rural e para a conservação das estradas rurais está totalmente sucateada, sem poder ser utilizada”, disse a Prefeitura em relatório enviado à imprensa.

Dívidas. Somente com fornecedores e prestadores de serviços, Fabrício informa que a Prefeitura deve cerca de R$ 50 milhões de reais. Por falta de pagamento, que deveria ter sido feito pela gestão passada, nenhum telefone da prefeitura está realizando chamadas. Também existe débito com as companhias de água e energia elétrica, somados os valores ultrapassam R$ 1 milhão de reais.

“Esse foi o cenário que encontramos, com essa dívida gigantesca que já passou dos 100 milhões de reais. Estamos trabalhando e nos empenhando para resolver esse problema e não afetar os serviços essenciais”, disse Petri.

Os servidores efetivos também foram prejudicados. A progressão desses funcionários, estabelecida pelo Estatuto do Servidor, não foi paga e o rombo é de R$ 33 milhões. Ainda há falta de pagamento do INSS e FGTS dos servidores, representando uma dívida de R$ 16 milhões.

No Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta (Ipasa) o déficit chega a R$ 12 milhões. A prefeitura de Anchieta também está devendo a empresa que presta serviço de videomonitoramento na cidade, algo em torno de R$ 935 mil.