Anchieta recebe 1° Encontro Regional de Turismo Religioso

Por Marcos Siqueira em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Anchieta está na rota do turismo religioso há muito tempo e após a canonização de São José de Anchieta, a tendência é que cada vez mais turistas visitem a cidade que leva o nome do 3º santo brasileiro. Para fortalecer o turismo, o Centro Cultural Thiago Bezerra Leite sedia hoje (25) o 1º Encontro Regional de Turismo Religioso. O tema do evento é “Acolhimento e condução religiosa”.

“Este encontro faz parte de um conjunto de ações que a Prefeitura, Santuário e parceiros vêm fazendo para o fortalecimento do Turismo Religioso em nosso município e região. Serve como continuidade das ações iniciadas a partir da canonização do Padre Anchieta”, disse o secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edgar Fiorin.

O encontro contará com a participação de representante da Pastoral do Turismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Santuário Nacional de Aparecida, do consultor do SEBRAE e pesquisadores de Turismo Religioso.

O objetivo do evento é agregar informações e experiências aos empresários de Anchieta e também para a população, acerca da importância do tema como forma de rentabilidade para o município e região.

O encontro é uma realização do Governo do Estado por meio do SEBRAE, Santuário Nacional de São José de Anchieta e Prefeitura de Anchieta.

A programação acontece durante todo o dia e será encerrada com uma missa às 19h no Santuário Nacional de São José de Anchieta. Para participar é necessária entrar em contato pelo telefone (28) 3536-3985.

Programação

10h – São José de Anchieta – História e Turismo, Dra Maria José Cunha

11h30 – Perguntas

12h – Almoço livre

14h – Apresentação Cultural

14h30 – Palestra com Otto Schimiedt (consultor do Sebrae) – Desafios do Turismo Religioso – Visão Empresarial

15h50 – Palestra com Pe. Jorge Sampaio (dir. comercial do Santuário Nacional de Aparecida) Experiência do Santuário de Aparecida

17h – Apresentação Congo e Visitação ao Museu Nacional São José de Anchieta

19h Missa no Santuário 20h Jantar por adesão EFTUR – Escola Família Turismo.

Com informações da Prefeitura de Anchieta.