Anchieta vacina população e turistas contra febre amarela

Mesmo não sendo considerado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) como município obrigatório para vacinação cautelar contra a febre amarela, Anchieta está imunizando a população e turistas.

O esquema de vacinação acontece nas três Estratégias de Saúde da Família (ESF) da sede do município. Nas ESF II ESF III a distribuição de senhas para obter a vacina acontece das 7h às 9h, nas terças e quartas-feiras, respectivamente. É necessário que os usuários comprovem que irão viajar para áreas de risco ou de vacinação cautelar. Após as 9h, são liberadas senhas que sobram para os demais usuários, sem comprovação de destino.

Já na ESF I, no bairro São Pedro, a entrega de senhas acontece às quintas-feiras, a partir das 7h, por ordem de chegada. Nessa unidade a vacina é liberada para pessoas com destino às áreas de risco ou de vacinação cautelar (60 municípios do ES).

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde de Anchieta, a enfermeira Josiane dos Santos Soneghet, será liberada apenas 80 doses diárias. Ela ainda pede que as pessoas se orientem com os profissionais de saúde acerca dos critérios quanto ao público alvo, conforme Nota Técnica emitida pela Sesa.

Unidades de Saúde onde há vacinação

ESF I – Rua Marechal Floriano Peixoto – Alvorada – 28 3536-1002.

ESF II – Rua Theonila Antunes Nogueira, Portal de Anchieta – 28 3536-2917.

ESF III – Estrada Anchieta-Jabaquara, Nova Esperança º 28 3536-2686.