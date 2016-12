Animais ganham lar através da Feira de Adoção do CCZ

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou a primeira Feira de Adoção no Radium Hotel, no último dia 3. A ação, reuniu dezenas de visitantes e possibilitou a adoção de oito animais, entre cães de grande, médio e pequeno porte. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população para o problema do abandono de animais, incentivar a adoção e disseminar princípios referentes à guarda responsável.

De acordo com a veterinária, Priscila Pietralonga, do CCZ, estes eventos são fundamentais, pois possibilitam a adoção de maneira responsável. “É uma satisfação poder ajudar os animais que precisam de um lar, na maioria das vezes recolhidos por maus tratos, e as feiras são o canal que utilizamos para isso”, ressalta.

No dia da feira, quem passava por ali também pode vacinar seus cãezinhos contra a raiva. Pessoas de várias regiões do município e também do interior compareceram. Todos os animais doados foram castrados e vacinados. “As pessoas ficaram tranquilas de receberem animais castrados, menos um custo no bolso de quem adotou”, disse Priscila.

Segundo a veterinária do centro de controle animal, a organização recebe quase 40 cães ou gatos semanalmente. Só em novembro foram feitas 60 castrações na região norte de Guarapari. “Neste mês vamos realizar castração dos animais cadastrados em Setiba, mas também fazemos recolhimento de outros animais quando tem alguma denuncia”.

Além do controle populacional, a entidade tem o programa de controle da raiva e o recolhimento de cavalos em vias públicas. A Feira de Adoção tem previsão de acontecer mais vezes no ano que vem. A organização lembra que os outros animais, que não foram adotados na feira, estão disponíveis no CCZ. Quem sabe não é uma oportunidade de você ter um companheirinho para vida toda?

Projeto Castração

A iniciativa tem como prioridade atender donos de animais, residentes em Guarapari, com renda mensal de até três salários mínimos. Podem participar cães e gatos de 4 meses a 6 anos de idade. Para efetuar o cadastro os proprietários devem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, que agendará a data para cirurgia de castração.

Serviço

Mais informações com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone (27) 3262-1456 / 3262-1271 / 0800 283 9543 ou pelo e-mail cczguarapari@hotmail.com para solicitar o recolhimento de animais.