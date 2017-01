Anitta e Psirico agitam Multiplace Mais nesta sexta (20)

Por Gabriely Sant'Ana em 19 de janeiro de 2017 / Cult, Destaque

A cantora e fenômeno pop Anitta estará em Guarapari mais uma vez nesta sexta-feira (20) para se apresentar no Multiplace Mais. Ela esteve na casa no começo do ano passado como participação especial com Nego do Borel e agora trará o show completo da turnê Bang.

Quem também se apresenta na mesma noite é o cantor Márcio Victor, da Banda Psirico. Os ingressos estão no segundo lote, com valor de R$ 70,00 a pista/meia entrada.

Este é mais um fim de semana da temporada de Verão no Multiplace Mais, que agora está sob a direção da Brava Eventos.

SERVIÇO:

Anitta e Psirico

20 de janeiro (sexta-feira)

Multiplace Mais

Classificação 16 anos (Entre 14 e 16 anos somente acompanhados dos pais)

INGRESSOS:

PISTA 2º lote: R$ 70,00 (meia)

CAMAROTE 2: R$ 120,00 (meia) 2 LOTE

CAMAROTE 1: R$ 800,00 (mesa 04 pessoas)

ONDE COMPRAR:

Loja Soft: Guarapari / Centro. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Maverick’s: Shopping Vitória e Praia do Canto e Shopping Vila Velha. (Somente em dinheiro)

Loja Manga Rosa: Vitória / Shopping Proeng Hall em Jardim da Penha. (Somente em dinheiro)

Bar dos meninos: Vila Velha / Itapoã. (Somente em dinheiro)

Loja Jaklayne Jóias: Serra e Campo Grande. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Itapuã: Cachoeiro. (Somente em dinheiro)

Escritório Brava Eventos. (Em dinheiro)

www.blueticket.com.br

Venda exclusiva para lounges pelo Whatsapp 27 99750-7555, nos horários entre 10h e 20h.