por Pastor Doronézio Andrade

A ansiedade tem se constituído num grande mal na vida das pessoas, roubando-lhes o prazer de esperar as coisas acontecerem no seu devido tempo, gerando todo tipo de perturbação espiritual e existencial. Os semblantes estão pesados, revelando angústia, apatia e impotência diante de fatos, possibilidades perdidas, medo do amanhã, e um quê de incredulidade, fruto de promessas não cumpridas.

O abatimento tem assolado corações, destruindo sonhos, jogando planos por terra, numa clara demonstração de desespero, que a cada instante se agiganta diante dos nossos olhos. “O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima”. Provérbios 12:25 “Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem”. Salmos 23:4. Chegamos mesmo a questionar se existe saída para esta realidade. Parece-nos que a normalidade é que todos vivam ansiosos.

A ansiedade tem tomado proporções gigantescas porque ainda não aprendemos a confiar plenamente em Deus, esperando no Seu tempo e modo de agir. Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:31-34.

Quando permitimos a ação divina, não existe lugar para a ansiedade. Deus é Aquele que sabe o que realmente precisamos, outorgando-nos todas as coisas de conformidade com nossa capacidade de entendimento e uso, pois Ele é um Pai responsável, cuidadoso e amoroso, almejando sempre o melhor para todos nós, a fim de que desfrutemos de uma vida plena de alegria e realizações.