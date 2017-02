Ao Vivo: Governador recebe a imprensa para entrevista coletiva

Por Glenda Machado em 8 de fevereiro de 2017 / Destaque

O governador do Estado, Paulo Hartung, estava ao vivo na manhã desta quarta-feira (08), em sua residência oficial para uma entrevista coletiva. Ele chegou ao Espírito Santo nesta terça, após passar por uma cirurgia para retirada de tumor na bexiga, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última sexta-feira. Mas ao contrário do que se esperava o Governador não falou nada sobre a crise da segurança no vídeo publicado. Agora a entrevista segue com o vice-governador em exercício, César Colnago.

Apesar do retorno de Hartung, ele continua afastado das suas funções por orientação médica. O vice-governador César Colnago continuará como governador em exercício. O governador voou de São Paulo para Vitória em um voo comercial que saiu da capital paulista às 12h10 desta terça.