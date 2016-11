Apae Guarapari vai iniciar 2017 em sede própria

Depois de anos solicitando apoio à iniciativa pública e privada e muitas ações beneficentes para garantir a continuidade da sua construção, a Apae Guarapari vai começar o ano letivo de 2017 em sede própria, no bairro Itapebussu. O anúncio foi dado à reportagem do Folha da Cidade na manhã desta segunda-feira (28), durante a solenidade de posse da diretoria 2017/2019 da instituição.

A presidente reeleita, Luciane Cerutti Pádua, ressalta que a obra ainda está longe dos 100% de conclusão.

“Precisamos nos mudar porque o nosso contrato de aluguel termina em dezembro e não vamos renovar. Inicialmente vamos usar só o primeiro piso onde a parte básica já está quase concluída. Já terminamos a parte hidráulica, o piso e estamos concluindo a elétrica. Agora precisamos correr contra o tempo para instalar as portas e janelas e o forro de gesso. Isso é o básico para começarmos a atender nossos alunos com o mínimo de conforto, mas já será de grande evolução para eles”, explica.

Luciane relembra as conquistas alcançadas neste primeiro mandato e projeta as metas para os próximos três anos. “Minha visão como presidente foi sempre oferecer bem-estar para nossos alunos. Tenho orgulho em ter contribuído para a melhora da qualidade de vida deles e de suas famílias, mas não foram só eles que evoluíram: eu também aprendi e cresci muito, pessoalmente, espiritualmente e profissionalmente”, diz. “Para os próximos anos, além do término da sede, queremos ampliar a profissionalização dos nossos alunos e entregar pessoas preparadas para se adaptar ao mercado de trabalho. Atualmente, são 10 alunos que já trabalham e vamos lutar para que esse número aumente cada vez mais”, completa.

Outro voluntário dedicado que assume novo cargo na direção é o contador aposentado João Carlos Xavier. “Fui um dos fundadores da Apae em 1997. Tenho muito orgulho da entidade e um carinho imenso pelos alunos assistidos. Quando venho aqui participar das atividades sinto-me renovado. E convido a toda sociedade para conhecer a Apae e as histórias de superação dos alunos e de suas famílias, a maioria sem condições financeiras e carentes de afeto. Toda ajuda será sempre bem-vinda!”, convida o primeiro secretário eleito da Apae.

Como ajudar a Apae?

Entre em contato pelo telefone 3361-3300 ou email guarapari@apaebrasil.org.br. Você também pode fazer uma visita à instituição, que ainda funciona na Avenida Leblon, 333, bairro Praia do Morro.

DIRETORIA DA APAE – TRIÊNIO 2017/2019

Presidente: Luciane Cerutti Pádua

Vice-presidente: Maria Helena de Almeida Tebaldi

1º Secretário: João Carlos Xavier

2º Secretário: Hamilton Garcia Ribeiro

1º Diretor Financeiro: Aylson Langa

2º diretor financeiro: Getúlio Coutinho Filho

Diretora de Patrimônio: Elza Almeida Mai

Diretora Social: Bethânia Valadão Filgueiras

Procurador Jurídico: Wesley Bittencourt de Almeida Siqueira