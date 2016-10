APAE recebe doação de 1220 lâmpadas do programa Eficiência Solidária

Por Marcos Siqueira em 27 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A EDP, como apoio do Instituto Bioterra, entregou na manhã desta quinta-feira (27), 1220 lâmpadas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) dos municípios de Guarapari, Iúna, Marataízes, Castelo e Irupi. A iniciativa faz parte do programa Eficiência Solidária que, no Espírito Santo, está trocando 50 mil lâmpadas incandescentes pelas de LED que consomem menos energia.

O evento foi realizado na sede da APAE de Guarapari, que fica na Praia do Morro. Participaram os representantes das APAEs comtempladas pelo projeto, da EDP, da Federação das APAEs do Espírito Santo (FEAPAES-ES) e do Instituto Bioterra, além dos estudantes da instituição e familiares.

Segundo a presidente da APAE de Guarapari, Luciane Cerutti Pádua, além de trocar as lâmpadas da instituição, as famílias dos alunos também serão beneficiadas. “Vai ajudar bastante porque são lâmpadas com um custo maior. Elas também são econômicas e contribuem com o meio ambiente”. Luciane também lembrou que a parceria com a EDP garante R$ 14 mil em doações por mês, vindas de clientes da empresa que contribuem pela conta de energia.

Essa parceria foi firmada desde 1999 e o modelo de capitação de recursos é pioneiro no Estado, explicou Washington Luiz Sielemann Almeida, presidente FEAPAES-ES. “Esse tipo de ação de eficiência energética é algo que casa muito bem com o que nós estamos tentando fazer dentro das APAES do Espírito Santo, que é justamente ter um olhar para a qualidade do atendimento, que não pode ser separada da sustentabilidade econômica e financeira. Esse projeto coloca na pauta da instituição a discussão sobre essa ideia”.

O programa Eficiência Energética foi selecionado pela concessionária de energia, por meio de chamada pública. “O projeto é destinado para nossos clientes residenciais que puderam trocar as lâmpadas incandescestes que já saíram de mercado pelas mais eficientes. Junto com a campanha, o instituto EDP está doando esses equipamentos para instituições de caridade como a APAE. Em todo o estado a meta é trocar 50 mil lâmpadas, gerando uma economia de mais de 1.200 KWh por mês, o que representa o consumo de 1.164 residências que consomem em média 175 KWh em 30 dias”, explicou César Gasparini, analista comercial da EDP.

Leia mais

Campanha Eficiência Solidária vai trocar 15 mil lâmpadas em Guarapari