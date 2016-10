Apartamento pega fogo no Centro de Guarapari

Reportagem: Edna Souza

Na manhã desta terça-feira (11), moradores do edifício Venezia, localizado na rua Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari, tiveram que sair às presas por conta de um incêndio em uma das residências.

Segundo testemunhas, um morador teria sentido o cheiro de fumaça que vinha do apartamento 402. Ele colocou a mão na porta de entrada do domicílio e percebeu que estava quente. Assim, ele acionou a portaria que rapidamente chamou o Corpo de Bombeiros. Os moradores contaram que a geladeira da casa teria superaquecido e pegado fogo. Eles também falaram que ação das zeladoras do prédio foi bem ágil, e com isso, conseguiram esvaziar o prédio sem correria.

Os bombeiros estiveram no local e confirmaram que a geladeira estava bastante danificada, mas, não puderam afirmar que isso seria o motivo do incêndio. O fogo foi controlado e os moradores foram liberados a voltar para suas residências.

A proprietária do apartamento mora em Vitória e já foi avisada do ocorrido. Ninguém ficou ferido.