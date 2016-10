Aplicativo para consultar multas de trânsito, situação da CNH e horários do Transcol

Por Redação Folha da Cidade em 14 de outubro de 2016 / Destaque, Geral

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (13), no Palácio Anchieta, um aplicativo para celular que reúne informações pertinentes ao dia a dia da população, como horários dos ônibus do Sistema Transcol, situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas por veículos, agenda de eventos, notícias, Diário Oficial e outros serviços. O ES na Palma da Mão já está disponível para aparelhos que utilizam o sistema Android e até o final de novembro também será disponibilizado para iOS.

Segundo o diretor do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Renzo Colnago, a tecnologia não custou nada para os cofres públicos e possui login único. “O Governo do Estado possui mais de mil serviços oferecidos aos cidadãos em diferentes setores. Por isso, nos empenhamos em reunir num único ambiente vários serviços para o cidadão, facilitando o acesso”.

Durante apresentação do aplicativo, o governador Paulo Hartung destacou que a iniciativa representa um choque de gestão e modernização da máquina pública. “É um passo robusto do Governo do Estado. Neste aplicativo temos muito trabalho e prestação de serviços concentrados. O Prodest está se reinventando e tiramos como lição que pode ser público e pode ser eficiente”, enfatizou Hartung.

Com Informações da Prodeste.