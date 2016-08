Após audiência na ALES manter Transcol em Setiba, prefeitura decide suspender notificações

Depois da decisão de manter o ponto final da linha 672 do Transcol (Trevo de Setiba/ T. Itaparica) em Setiba, definida em audiência na comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), na última segunda-feira (29), a Prefeitura de Guarapari encaminhou à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) uma Decisão Administrativa suspendendo as notificações 1.111 e 1.126/2016 encaminhadas anteriormente ao órgão estadual. A decisão foi protocolada na tarde de ontem (30).

As notificações expedidas pela Secretaria Municipal de Fiscalização tinham a finalidade de solicitar que a Ceturb-GV cumprisse os decretos 389/2016 e 406/2016, que proibiam o embarque e o desembarque de passageiros dos ônibus municipais fora da rodoviária, mas a medida não foi cumprida pelo Transcol.

De acordo com a prefeitura, a medida tem o objetivo de atender a solicitação dos usuários e é por tempo indeterminado.

No dia 16 de agosto, Prefeitura de Guarapari, Ministério Público do Estado e Ceturb-GV haviam firmado um acordo para transferir o ponto final da linha 672, que passaria do Trevo de Setiba para Village do Sol, próximo à Praça do Pedágio da Rodovia do Sol, o que não se concretizou.

Entenda o caso

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Mônica, Denizart Luiz do Nascimento e o vice-presidente da associação de moradores de Elza Nader, Rodrigo dos Santos, enviaram ofício ao prefeito Municipal, Orly Gomes, solicitando a permanência do ponto final do Transcol em Setiba.

“Eu e o Rodrigo fizemos uma solicitação e o prefeito recebeu. Também entramos com uma ação na Justiça para que os ônibus intermunicipais continuem parando dentro da cidade”, contou Denizart.