Após cair em golpe, moradora de Guarapari consegue direito de receber o dinheiro de volta

Uma moradora do Guarapari caiu em um golpe aplicado por uma empresa de fachada. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a empresa identificada como Impacto Consultoria Financeira EIRELI, negociou com a vítima uma redução dos juros relativos ao financiamento de um carro. A condição era que a mulher depositasse o valor de R$ 617,78.

Após descobrir que se tratava de um golpe, a vítima fez um Boletim de Ocorrência e procurou a Justiça. Depois de analisar o processo, a juíza da 3ª Vara de Guarapari, Terezinha de Jesus Lordello Lé, entendeu que a pessoa que foi enganada tem o direito de receber o dinheiro depositado no banco de volta.

Em sua decisão, a juíza considerou a série de desencontros nos dados passados pela empresa à requerente, como o número do processo, que não corresponde a nenhum registro nas Comarcas da região.

Com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.