Após “Operação Papelada”, Delegacias voltam a funcionar no Estado

Por Gabriely Sant'Ana em 1 de setembro de 2016 / Sem categoria

Após menos de 48 horas de portas fechadas para realizar serviços internos, as delegacias de polícia civil de todo o Estado voltaram a funcionar normalmente nesta quinta (01). A paralisação, chamada Operação Papelada, estava prevista terminar amanhã.

Contudo, uma Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve assinada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy deu fim à manifestação esta tarde. Até então, apenas os casos de prisão em flagrante eram atendidos e a população era orientada a buscar atendimento na sexta (02).

Segundo as entidades que organizaram a Operação, entre elas os sindicatos estaduais dos Servidores Policiais Civis (SINDIPOL/ES) e dos Delegados de Polícia (SINDEPES), o protesto foi motivado pelas “péssimas condições estruturais, falta de efetivo e total desvalorização pelo qual se veem submetidos os policiais civis, gerando acúmulo de papel e documentos, em situação que ocasiona prejuízos às rotinas administrativas e gera total ilegalidade nas rotinas funcionais das unidades policiais”.

As entidades completam que a falta de avanços do governo na concretização de demandas para melhorias dos policiais civis nos levam a adotar tais medidas de combate às ilegalidades, “ressaltando que pedimos ao Governo que entenda a gravidade do cenário existente na Polícia Civil do Espírito Santo”.