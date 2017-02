Apostador de Guarapari leva mais de R$600 mil na Lotofácil

Por Glenda Machado em 23 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Um apostador, em Guarapari, ganhou mais de R$ 600 mil na Lotofácil, no concurso 1478, realizado nesta quarta-feira (22). Outras apostas para 15 acertos saíram para as cidades de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, e Araraquara, em São Paulo.

No total, o vencedor levou R$ 667.232,51. E os números sorteados foram: 02, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 25. O sorteio aconteceu na cidade de São Paulo, no Espaço Caixa Loterias. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.700.000,00.