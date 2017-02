Arena de Verão movimentou o final de semana de Guarapari

Por Redação Folha da Cidade em 21 de fevereiro de 2017 / Destaque, Esporte

O final de semana em Guarapari foi com muito sol, esporte e diversão. Competições de handebol, frescobol e aquathlon agitaram as areias das praias do município, levando alegria e emoção para os capixabas e turistas que estavam passeando pelo local. As disputas aconteceram nas arenas montadas na Praia do Morro, na Bacutia e nas Castanheiras.

O Campeonato Capixaba de Aquathlon aconteceu na Praia da Bacutia e reuniu atletas de diversos estados do país em competições masculinas e femininas, nas categorias infantil, com 250 metros de natação e 800 metros de corrida; categoria principal, com 1km de natação e 5 km de corrida; e categoria iniciante, com 500 metros de natação e 2,5km de corrida.

Andréia Lopes, secretária de comunicação do Governo do Estado, participou pela primeira vez da prova na categoria iniciante, e acostumada com competições de longa distância disse ter sido um grande desafio completar a prova. “Essa foi a minha primeira competição oficial. Normalmente pratico competições de longa distância, e o desafio da Arena de Verão exigiu mais da minha resistência. E ainda acabei descobrindo que me saio melhor nadando do que correndo”, comentou a secretária.

Já o Desafio de Frescobol foi disputado por duplas masculinas e mistas na Praia das Castanheiras. Benedito Mariano (Bené) foi campeão nas duas categorias, na mista ao lado de Tânia e na masculina ao lado de Felipe. Os ganhadores irão participar da Copa Mundial de Frescobol que neste ano acontece em Macaé, no Rio de Janeiro.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Fábio Luiz Magalhães, o evento alcançou todas as expectativas. “As competições foram muito bem organizadas pelas federações envolvidas. O público que esteve presente e pode ver de perto grandes atletas de diversas modalidades. Agora é nos preparar para as próximas Arenas”, concluiu Fábio Luiz.

Para a presidente da Federação Capixaba de Handebol, Iara Silvares, o evento superou todas as expectativas em termos de preparo dos atletas e organização. “Os capixabas e turistas que estavam na praia se divertiram e puderam prestigiar uma competição de alto nível, os atletas de todas as categorias deram um show. Fico feliz com o sucesso do evento”, comemorou Iara.