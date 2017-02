Arena de Verão volta a movimentar as praias de Guarapari neste fim de semana

Por Glenda Machado em 16 de fevereiro de 2017 / Destaque, Esporte

As competições na Arena de Verão Sesport e Banestes seguem agitando Guarapari. Neste fim de semana será a vez dos atletas de handebol de areia, triathlon e frescobol, que virão de diversos estados do Brasil, marcarem presença nas praias do município. No caso do frescobol, o desafio classificará atletas para o mundial da modalidade.

Duplas do Espírito Santo, da Bahia e do Rio de Janeiro estão entre os participantes do Desafio de Frescobol que será disputado na Praia da Castanheira, em competições masculinas e mistas. O torneio servirá como seletiva para a Copa Mundial de Frescobol que neste ano acontece em Macaé, no Rio de Janeiro. As disputas começam no sábado (18), às 9 horas, com a etapa classificatória, e terminam no domingo (19), com a final da competição, também a partir das 9 horas.

Para Tacyanno de Brito, presidente da Federação Espírito-santense de Frescobol (Fesfre), a parceria da federação com o Estado para a realização do evento é muito importante. “Quando o esporte recebe esse apoio do Estado todos ganham, conseguimos dar maior visibilidade para a modalidade e, com isso, incentivamos os atletas a buscarem o seu melhor. Acredito que teremos excelentes disputas neste final de semana”, afirmou.

Já o Campeonato Capixaba de Triathlon será realizado na arena localizada na Praia da Bacutia, a partir das 7h30, e contará com competições masculinas e femininas nas categorias infantil, com 250 metros de natação e 800 metros de corrida; iniciante, com 500 metros de natação e 2,5 quilômetros de corrida; e a categoria principal, com 1 quilômetro de natação e 5 quilômetros de corrida. De acordo o presidente da Federação Capixaba de Triathlon, Márcio Moreira, os capixabas e turistas que estão em Guarapari vão prestigiar uma competição de alto nível. “Temos ótimos atletas já inscritos na competição, todos estão treinando firme para fazer bonito no dia da competição”, afirmou Márcio.

O handebol de areia será na Praia do Morro, no sábado (18), a partir das 16h, e no domingo (19), a partir das 9 horas.