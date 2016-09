Arte e cultura: escola realiza exposição sobre os patrimônios históricos de Guarapari

Estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Doutor Silva Mello realizaram o projeto “Patrimônio Histórico e Cultural de Guarapari”, que resultou na exposição fotográfica que está sendo exibida no shopping da cidade.

O projeto, desenvolvido pelas professoras Fernanda Geraldo, de Arte, e Aline Brandão, de História, teve como objetivo exaltar as heranças locais. ”Buscamos resgatar a memória do povo, por meio da compreensão do que foi herdado do passado. Além disso, aproveitamos para homenagear a cidade, que completou 125 anos nesta segunda (19)”, disse Fernanda.

Todo o conteúdo fotográfico da exposição foi produzido pelos alunos que, antes de irem a campo, realizaram um estudo dos patrimônios históricos da cidade. Cada fotografia exposta está acompanhada de um breve histórico, que orienta os visitantes.

Segundo a professora Fernanda, essa ação é bastante positiva para o aprendizado. “Este tipo de atividade se eterniza na vida do aluno, pois vai além dos muros da escola. Eles aprendem a valorizar e a multiplicar o conhecimento”, afirmou.

A exposição fotográfica pode ser visitada até o dia 15 de outubro, no 1º piso do shopping Guarapari. Nesta quarta-feira (21), professores e alunos sairão em caminhada pelo circuito histórico do município, dando encerramento ao processo de aprendizado dos conteúdos abordados.

Exposição fotográfica “Patrimônio Histórico e Cultural de Guarapari”:

Data: 14 de setembro a 15 de outubro

Local: Shopping Guarapari, lojas 1020 e 1021 (1º piso).

Avenida Dr. Roberto Calmon, 140, Centro.

Horário: 10h às 21h.

Fonte: Sedu.