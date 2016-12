Artesãos podem se inscrever para expor trabalhos na Loja de Artesanato de Vitória

Por Redação Folha da Cidade em 13 de dezembro de 2016 / Destaque, Geral

Boa oportunidade para artesãos, associações e federações envolvidas com artesanato. A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) está selecionando profissionais para exposição e comercialização na nova loja do Artesanato Capixaba, que vai funcionar no Horto Mercado, em Vitória.

As inscrições começam hoje e seguem até sexta-feira (16). Serão disponibilizadas até 160 vagas para artesãos, respeitando a capacidade física do espaço disponibilizado pela Setades e as tipologias definidas no edital.

Os interessados em participar da seleção deverão preencher o formulário de inscrição constante no edital disponibilizado no site da Secretaria (www.setades.es.gov.br).

A documentação exigida no edital deverá ser entregue na sede da Setades, localizada à Rua Dr. João Carlos de Souza nº. 107 – 11º andar, Barro Vermelho – Vitória – ES, das 10h às 16 horas até a data limite do prazo final das inscrições.

A secretária responsável pela pasta, Clarice Imperial, explica que o objetivo é fortalecer o artesanato capixaba, contribuindo para aumentar a renda desses profissionais e valorizando os atrativos turísticos do Espírito Santo.