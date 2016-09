Artista plástico que pinta com a boca expõe suas obras em Guarapari

“Impressões”, do artista plástico André Luís Estanislau estará em cartaz no Radium Hotel a partir desta segunda (03)

Estará em exposição no Espaço Cultural Radium Hotel, a partir da próxima segunda (03), a mostra individual “Impressões”, do artista plástico André Luís Estanislau.

Autodidata, Estanislau possui uma particularidade. Em vez das mãos, ele usa a boca para produzir suas pinturas que retratam figuras humanas e religiosas, naturezas mortas e marinhas. Isso acontece porque o artista possui distrofia muscular de Becker. A síndrome, que degenera a musculatura de maneira progressiva, foi diagnosticada quando André ainda era criança.

Em 2008, o artista se filiou à Associação dos Pintores com a Boca e o Pé (APBP), que fornece suas pinturas para exposição e venda. Estanislau tem seu trabalho divulgado em todo mundo através da associação já expôs em vários locais como cultural do Ministério Público do Trabalho, Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região e Expoguará de Carros Antigos na Guarapousada.

Até o dia 02 de dezembro, será a vez dos visitantes do Centro Cultural Radium Hotel conferirem as pinturas coloridas e de traços delicados.

O artista apesar de suas limitações físicas, fez da pintura seu sustento e sua paixão, e conseguiu transmitir através da arte, um novo olhar sobre a vida, luta, trabalho e sucesso. E justifica sua paixão pela arte citando Bertold Brecht: “Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver.” Não perca a oportunidade de conhecer o trabalho deste exemplo de arte e de vida e visite a mostra.

Exposição “Impressões”: André Luís Estanislau

Local: Espaço Cultural Radium Hotel

Período: 03/10 a 02/12

Horário: 12h às 17h, de segunda a sexta.