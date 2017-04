As belezas naturais de Guaibura se perdendo em meio ao abandono

Por Larissa Castro

O turista ou morador de Guarapari que busca conhecer a região da Enseada Azul com belas praias e paisagens naturais, ao avistarem a orla, se deparam com problemas antigos, como por exemplo: bueiros quebrados, rua irregular, calçada sem finalização e falta de lixeiras.

Eles reclamam constantemente em relação ao abandono que o local vem sofrendo, se tratando das condições de pavimentação e urbanização na orla da praia. Ofícios por parte de vereadores foram enviados às secretarias responsáveis. Moradores se acidentaram por conta de irregularidades nas calçadas, motoristas e motociclistas temem o estrago de seus veículos, pois a rua encontra-se com muitos buracos e desníveis.

São os próprios habitantes da região que fazem reparos, para evitar possíveis acidentes, como conta um morador que preferiu não se identificar. “Eu já coloquei pedras nos bueiros, pois os carros correm risco de ficarem com o pneu preso, joguei cimento em alguns buracos para tentar diminuir o problema, mas a chuva e o tempo destroem tudo. A prefeitura deveria investir mais no bairro, já que os turistas gostam tanto de prestigiar e nós moradores pagamos impostos absurdos.”, relata.

A dona de casa Rosimeri Almeida, mora no bairro desde que nasceu e se revolta com a situação. “São ruas esburacadas, bueiros sem tampas, calçadão sem terminar. A única coisa que funciona é a Codeg, porém aos domingos não têm coleta de lixo, deixando a rua imunda”.

O vereador Dito Xaréu disse, em entrevista, que foram enviados requerimentos e ofícios à Prefeitura, solicitando a revitalização da orla, bem como manutenção do calçamento da rua, desde o dia dois de janeiro, mas não obteve resposta. “A única resposta que obtivemos foi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), referente ao Ofício N.º 167/2016, sobre a limpeza do Mirante de Guaibura. É uma pena, pois é uma praia linda e rica de histórias dos pescadores, que está abandonada”, lamenta.

Em nota a Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Comunicação respondeu:

“A Secretaria Municipal de Projeto informa que para o primeiro semestre de 2017 não há previsão de projeto de revitalização da orla. Entretanto, há previsão de recuperação de praças em Nova Guarapari e nas orlas, no segundo semestre. Também será feito estudo para recuperação das obras já existentes.

Ocorre que com a queda drástica na arrecadação, o município tem avaliado o início de novas obras de acordo com viabilidade financeira dentro do orçamento para 2017″.