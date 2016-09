As Formiguinhas: Confeiteiras e quituteiras se unem para driblar a crise

Por Marcos Siqueira em 12 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

No último sábado (10) a praça de Muquiçaba ficou doce. O grupo de confeiteiras e quituteiras de Guarapari, denominado As Formiguinhas, organizaram a 1ª Feirinha de Delícias, que também contou com sorteio de brindes, atrações para as crianças e música ao vivo com Marcelo dos Teclados. Quem compareceu pode experimentar diversos tipos de doces, salgados, polenta mineira, caldos e muito mais.

Segundo uma das organizadoras, Clarisse Ramos, 13 confeiteiras formam o grupo de Formiguinhas. Ela contou que gostou do resultado e a ideia é realizar o evento mais vezes. “Estamos muito empolgadas. Vamos procurar o Sebrae para fazer cursos de capacitação para termos uma marca forte”. Clarisse também contou que o nome do grupo foi inspirado no trabalho das formigas. “Eu sempre observei as formigas e reparei que elas trabalham até durante a noite, como muitas de nós. Isso sem contar a ligação com o açúcar”.

Clarisse também disse que a expectativa das confeiteiras é conseguir um espaço para realizar a feira todos os finais de semana, para ser mais uma opção de diversão para que mora ou visita a cidade. Mas, a próxima edição ainda não tem data marcada.

O secretário de Turismo, Adriani Serpa, explicou que esse tipo de evento é autorizado de acordo com a lei de eventos e o pedido deve ser protocolado na prefeitura. “Acreditamos que iniciativas como esta agregam valor para a cidade e ajudam a gerar emprego e renda, além de ser uma boa opção para quem está em Guarapari.” Serpa também disse que a feirinha foi uma novidade para a administração, pois foi toda organizada pelas vendedoras. “Geralmente a prefeitura fica responsável pela estrutura, mas elas cuidaram de tudo, desde a solicitação”.

Quem compareceu aprovou a iniciativa. Foi o caso da empresária Adriana Cunha Rampinelli. “É uma ótima novidade. Gostei bastante. Experimentei brigadeiro, bolo de pote e deu até para dançar. Estava tudo muito gostoso e organizado”.