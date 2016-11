Assalto à mão armada assusta moradores de Jaboticaba

Por Glenda Machado em 25 de novembro de 2016 / Notícias de Guarapari, Segurança

No início da noite de ontem (24), policiais militares foram acionados para prosseguirem até a região de Jaboticaba com uma denúncia de roubo.

Segundo a vítima, ela teria sido abordada por três indivíduos armados que anunciaram o assalto, e em seguida, fugiram levando seus pertences. A Polícia realizou buscas pela região e no bairro Santa Mônica visualizou os suspeitos.

Os indivíduos empreenderam fuga por uma mata e no momento não foi possível realizar a abordagem, porém no local onde eles estavam, os policiais apreenderam a arma de fogo usada no roubo: um revólver calibre 32 com seis munições intactas.