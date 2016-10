Assaltos constantes assustam moradores do bairro Itapebussu

Reportagem: Edna Souza

A insegurança está preocupando moradores do bairro Itapebussu. Vários assaltos à mão armada estão sendo registrados na região. A população disse que já acionou a Polícia, mas a situação continua afligindo quem passa no local.

Um motorista, que mora e trabalha na localidade, relatou ao Folha da Cidade que os assaltos começaram acontecer com mais frequência há cerca de dois meses e sempre no final da tarde até às 20h. “Em sua maioria, eles chegam de moto e abordam a vítima. O principal objetivo é pegar o celular”, afirma.

Ele ainda conta que os bandidos têm a preferência de assaltar mulheres. “Minha filha e uma amiga estavam na rua, aqui na frente de casa. Os caras chegaram de moto e roubaram os aparelhos”, conta.

A Polícia Militar informa que o comando do 10º Batalhão recebeu informações de ocorrências na região e está em contato com a comunidade no sentido de colher mais detalhes sobre os casos. O policiamento também já foi reforçado na região e as guarnições estão de prontidão para atender a população por meio do Ciodes (190).