Associação se reúne para organizar carnaval de Iriri

A Associação Iriri Vivo promove nesta quainta-feira (16) uma reunião às 19h30, no auditório da Estratégia de Saúde da Família de Iriri, em Anchieta. A pauta trata exclusivamente sobre a organização do carnaval 2017.

Na ocasião, estarão presentes membros da associação, hoteleiros e donos de bares e restaurantes. Ainda, segundo os organizadores, haverá presença do gerente municipal de Segurança Pública e Social de Anchieta, Leonardo Abrantes, do secretário municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edson Vando de Souza, além de outros representantes da prefeitura.

De acordo com o presidente da associação, Caio Mozer, durante o encontro serão discutidos assuntos relacionados à programação do carnaval, ordenamento e fluxo do trânsito no balneário e apresentação dos blocos carnavalescos. “Será um momento de deixar toda comunidade informada de como será nosso carnaval”, disse.

A Associação, junto à Prefeitura, vai instalar outdoor na entrada da vila, informando sobre a proibição de som automotivo no balneário, principalmente durante os dias de carnaval. Segundo Mozer, a expectativa é que cerca de 35 mil pessoas passem por Iriri nos cinco principais dias da folia.

Iriri possui uma gama de ótimos restaurantes, hotéis e pousadas. As lindas praias da vila atraem turistas de todo Brasil e de outros países.