Atleta “Capixaba” do Atlético-MG organiza amistoso na Associação Salvamar

Depois da temporada de campeonatos no profissional do Atlético-MG o atleta, João Victor, mais conhecido como “Capixaba” veio passar as comemorações de fim de ano junto a sua família em Guarapari. Mas não vai ser só descanso e praia nas férias do garoto, mas também de muito suor e bola no pé. É que nesta sexta-feira (23), à partir das 18h, vai acontecer uma pelada entre Amigos do Capixaba x Pais e Alunos da Associação Salvamar.

O evento, que será realizado em apoio a entidade que promove atividades esportivas e educacionais no bairro Perocão, vai contar com um bingo de uma camisa oficial do Galo autografada por todos os atletas do elenco atual, como Fred e Robinho. Toda a renda arrecadada será revertida para o projeto. “Para nós da Associação Salvamar é uma honra receber o João Victor aqui. Vimos ele crescer e a nossa felicidade é vê-lo brilhar em um grande time. Esse jogo representa a realização de um sonho meu. Ele é um grande exemplo para as crianças da comunidade”, disse o presidente da Ong, Sebastião Carlos Machado.

“Vitinho” para os mais íntimos, já foi atleta da Associação Salvamar, onde ele deu os seus primeiros chutes. Tamanho talento não podia ser desperdiçado e através de um amistoso entre o Clube América Mineiro – MG contra a Salvamar, João Victor conseguiu uma vaga no clube mineiro e, desde então, o jovem Capixaba e sua família por lá ficaram.

Com 19 anos, João Victor quando vem para a casa simples que deixou em Guarapari faz o que mais gosta: jogar uma pelada com os parceiros e aproveitar a comida que ele sente falta em Minas Gerais, uma tradicional moqueca. Jovem na idade, mas já ciente da responsabilidade que um profissional carrega, Victor trabalha bastante para sempre se apresentar bem nos jogos, agora vestindo a camisa do Galo onde joga como atacante.

“No começo foi tudo muito difícil. Eu tinha apenas nove anos quando tudo aconteceu. Mas consegui enfrentar toda a saudade da minha terra com os meus pais que largaram tudo aqui para me dar o apoio que eu precisava”, conta João Victor.

Tratado como joia na base do Galo, o jovem estreou no torneio com apenas 17 anos e foi alçado da equipe juvenil para o time júnior justamente para participar da competição, disputada por equipes sub-20. Capixaba foi o autor das jogadas de maior destaque do Atlético na competição. Como profissional ele teve boas oportunidades quando se apresentou. Em janeiro ele faz a pré-temporada do clube nos Estados Unidos.

Serviço

Jogo Amigos do Capixaba x Pais e Alunos da Salvamar

Local: Quadra da Associação Salvamar – Endereço: Av. Valdir Vieira da Conceição, nº180

Horário: 18h

Mais informações nos telefones: 3362-4738 / 99820-1840