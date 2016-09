Atleta de Anchieta é ouro nos Jogos Escolares da Juventude

Vitória Cristina Costa subiu no alto do pódio em João Pessoa e deu exemplo de espírito esportivo ao emprestar a corrente da sua bicicleta à adversária

O espírito olímpico reinou na disputa da primeira medalha dos Jogos Escolares da Juventude João Pessoa 2016, nesta quarta-feira, dia 21. Além de conquistar o ouro no contrarrelógio, a jovem de Anchieta Vitória Cristina Costa, da Escola Municipal Novo Horizonte viu uma das suas adversárias, a potiguar Pricylla Batista, da Escola Estadual Centenário de Mossoró (RN), cair e danificar o seu equipamento.

Vitória então tirou a corrente da sua bicicleta e emprestou para Pricylla completar a prova. “Todos têm que terminar o que começaram. Não fiz nada demais, só peguei a minha corrente e emprestei”, disse a jovem de 14 anos, que também disputou a competição no ano passado e o seu melhor resultado havia sido o sexto lugar na mesma prova.

Vitória nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para a cidade de Anchieta. Jogava futebol, mas como o esporte não era praticado no projeto social “Programa Anchieta Esporte Total”, migrou para o ciclismo.

“No início não gostei muito, a rotina de treinos era intensa, eu sofria muito. Aí vi que tinha futuro no esporte e passei a me dedicar mais. Esse ano inteiro não passei um fim de semana em casa. Faço musculação de segunda a quarta-feira e de quinta a domingo vou para Vila Velha, para treinar na bike com o meu técnico”, afirmou a jovem.

Além da medalha de ouro, as capixabas conquistaram também o bronze, com Karolayne Ribeiro Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, de Aracruz (ES). A prata ficou com Julia Maria Constantino, do Colégio Olimpus (PR). A prova do contrarrelógio foi disputada em linha reta (500m) e contou com a presença de 28 atletas de 20 estados.

No masculino, o vencedor foi Kayllan Luiz Machado, do Colégio Estadual Benta Ribeiro. A prata ficou com Jonas Matos e o bronze com o gaúcho Henrique Rabuske. A prova contou com 38 atletas.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).