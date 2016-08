Atleta de Guarapari pede ajuda para participar de campeonato de jiu-jitsu no RJ

Atletas de Guarapari continuam ganhando destaque no cenário esportivo, mas muitos ainda carecem de apoio para seguirem conquistando méritos. O adolescente Adam de Moraes, de 15 anos, é um deles: pratica jiu-jitsu desde 2012 e já disputou vários campeonatos. Segundo o atleta, a maior dificuldade é encontrar patrocínio para conseguir participar das competições.

Adam iniciou no esporte em um projeto social no bairro Ipiranga e atualmente treina na Academia Nova União, no Parque Areia Preta. Ele conta que já participou de mais de 10 campeonatos estaduais e um brasileiro, trazendo medalhas de todos eles. Agora, o atleta pretende disputar o North American Grappling Association (NAGA), que acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro, no Rio de Janeiro, mas a família dele não tem condições de arcar com todas as despesas da viagem.

“Quero muito participar da competição e para isso vou ter gastos com passagens, hospedagem e alimentação. Todas essas despesas devem dar em torno de R$ 800. A inscrição já foi paga, mas preciso de ajuda para bancar os outros gastos”, explica Adam.

O atleta e a família estão divulgando o pedido de ajuda em suas redes sociais. Qualquer valor para colaborar com a viagem de Adam pode ser depositado na conta 013. 00043582-4, agência 0881 (Caixa Econômica Federal), em nome de Adam Emanuel A de Moraes Santos.

O esporte é uma importante ferramenta de inclusão social. A prática esportiva exercita o corpo e a mente, levando a pessoa a alcançar resultados expressivos na vida profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. Crianças que praticam esportes regularmente crescem com mais saúde, aprendem a se relacionar melhor com a sociedade, apresentam um rendimento melhor na escola – por terem mais disposição para estudar e mais facilidade para se relacionar com os colegas –, além de manterem-se afastadas do caminho das drogas e do crime.

Tudo isso mostra a importância dos incentivos ao esporte. Grande parte dos atletas brasileiros sofre com a falta de patrocínios e recursos para seguirem praticando e competindo. O Adam precisa da colaboração de pessoas que possam ajudá-lo a continuar lutando por um futuro promissor no esporte.