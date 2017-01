Atleta de Guarapari vence etapa no Estadual de Mountain Bike

Por Glenda Machado em 20 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Começou assim só de brincadeira, mas a paixão pelo mountain bike foi além. Roque da Senção Martins, 31, natural de Rio Claro, interior de Guarapari, começou a praticar o esporte há exatos três anos e hoje disputa competições dentro e fora do estado. O hobby, que começou por influência de amigos e uma opção para entrar em forma, acabou virando coisa séria e ele alia a rotina de trabalho, com seus treinos de musculação e competições.

No mês de dezembro Roquinho, como é mais conhecido por todos, foi campeão da etapa do Estadual de Mountain Bike, em Cachoeiro de Itapemirim. E quem vê ele assim, disputando e ganhando todas as competições nem pensa que ele tem uma rotina comum.

“A minha rotina é igual a qualquer trabalhador, sou mecânico e quase não consigo me dedicar aos treinos de bike por conta do trabalho. Mas a gente sempre dá um jeito de fazer aquilo que gosta”, disse.

Depois dos excelentes resultados, Roque foi convidado a participar de uma equipe de Vitória, o “Caveiras Bike Team”, e agora ele se prepara para a temporada 2017 de competições.“Sempre participo de todas as competições no estado e estou me preparando pesado para elas”.

Basicamente o mountain bike é praticado em uma estrada de chão, terreno irregular e muita subida. Ponto positivo para Roquinho que faz seus treinos em Rio Claro. “A geografia da região me favorece e muito para os treinamentos que faço aos fins de semana, com muitas subidas e obstáculos”, completou.