Atleta de Guarapari vence mais uma corrida e se prepara para Maratona

Sabe aquele ditado que diz que quando queremos algo precisamos correr atrás? Para o Baiano Marcos Neri, que escolheu Guarapari para morar, a ideia é um pouco diferente. O que ele gosta mesmo de fazer é correr lá na frente, entre os primeiros.

No dia 4 de setembro ele conquistou mais uma vitória. Dessa vez, na 1ª corrida Mestre Álvaro. Foram 7 Km de percursos pelas ruas de Serra. Apesar de ser um trecho bem menor do que o de uma maratona, que é de 42 Km, Marcos explica que o ritmo é mais intenso. “Tenho que sair bem mais forte para conseguir um bom resultado porque a velocidade média dos corredores dobra. Nas provas mais longas a gente guarda o fôlego para a reta final”. O atleta de 37 anos concluiu a prova com 23 minutos e 05 segundos.

No mês anterior, Marcos também subiu ao pódio garantindo o 3º lugar geral na corrida Imafar, realizada em Vila Velha. Com 45 minutos e 31 segundos Neri correu 13 km. Ele constatou que o nível das corridas capixabas melhorou bastante. “As corridas aqui no estado estão bem disputadas coma participação de muitos corredores”.

Agora o corredor se prepara para a 3ª Maratona do Espírito Santo, que será realizada no dia 13 de novembro. Dessa vez o desafio será maior. Ao todo, serão 42,195 Km de percurso com largada no Radium Hotel e chegada na Praia de Itaparica, em Vila Velha. “Minha especialidade é a meia maratona (21 Km), mas estou treinando para fazer um bom tempo nesta corrida porque o meu sonho é vencer a São Silvestre, em São Paulo”.

Marcos Neri contou que treina até três vezes ao dia. A planilha de exercícios e treinos é preparada pelo treinador Dirceu Cassimiro, da equipe Cassimiro de Atletismo. “corro cerca de 200 km por semana”, destacou.

Em busca de apoio

Atualmente, Neri está desempregado e divide seu tempo entre os treinos e alguns bicos que faz para sustentar a família. Ele tem o apoio da Revista Sou e do treinador, mas ainda precisa de ajuda para comprar as vitaminas e os suplementos alimentares que poderiam ajudar a garantir melhores resultados. Além disso, para participar de competições em locais distantes nem sempre é possível pagar a hospedagem. Comerciantes e quem mais desejar patrocinar o atleta pode entrar em contato pelo telefone 99871-5449.

De pai para filho

Com apenas 13 anos, o filho de Marcos, Manoel Dias Neri, já está deixando muita gente grande para trás. Na corrida da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves, Manoel foi o primeiro colocado na categoria juvenil e ficou na 9ª posição geral. Na corrida Ifamar ele também subiu ao pódio ficando em 3º, além de conquistar o 11º lugar geral na prova de 7 km.