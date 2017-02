Atleta mirim de Guarapari é campeão Sul Americano de Jiu-Jitsu

Por Glenda Machado em 2 de fevereiro de 2017 / Destaque, Esporte

Com a disciplina adquirida através do Jiu-Jitsu, o pequeno Samuel de Paulo, de apenas 4 anos, está virando um garoto prodígio. Ele acabou de levar para casa o título de campeão Sul Americano pela Confederação Brasileira de Lutas Profissional (CBLP) conquistado em Vitória, no último dia 22 de novembro.

A conquista foi entre atletas de idades diferentes. Samuel teve que encarar um adversário mais velho e de uma equipe reconhecida no cenário do esporte: “Os Gracie”, e mesmo assim não correu do desafio e levou a melhor. De acordo com o pai, Wendel de Paulo, que também é professor de jiu-jitsu, essa vitória é motivo de muito orgulho.

“Não coloco pressão nenhuma de vitória sobre ele, para mim ele tem que se divertir e lutar porque gosta. Agora ele esta colhendo frutos e sem duvida ele trará muitas alegrias para nossa cidade”, disse o pai do garoto. A competição foi um momento para colocar seu conhecimento em prática e se divertir com aquilo que ele mais gosta de fazer: Lutar.

“Conversei com o patrocinador dele e vimos como uma ótima oportunidade, pois se tratava de um evento internacional em nosso estado e seria muito bom para obter mais experiência, e para nossa alegria ele acabou se sagrando campeão e em grande estilo”, explicou Wendel.

Samuel, que treina na equipe Team Bergamo desde os seus dois anos de idade sob a orientação de Wendel, está se preparando para novos desafios. Seu próximo objetivo será a Copa COB de Jiu-Jitsu em Guarapari, valida pela primeira etapa do Estadual da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo (FCJJE), aonde Samuel buscará mais um titulo.