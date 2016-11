Atletas de Guarapari se destacam na Copa COB de Bodyboard

O Circuito Estadual de Bodyboarding desembarcou em Guarapari, no pico da Praia do Morro com um show de manobras e belas ondas. A Copa COB de Bodyboarding Open, que aconteceu entre os dias 5 e 6 de novembro, foi uma oportunidade de colocar atletas locais no hall do bodyboard estadual.

Na categoria Open Masculino aconteceu uma final 100% local, os quatro atletas conheciam perfeitamente as ondas. Lucas Santos já abriu a bateria puxando o ritmo com uma onda na qual executou um lindo backflip que lhe rendeu 8,17. Bruno Pereira, Marcyus Thompson e Luiz Monjardin lutaram até o final, mas Lucas com uma segunda onda no conceito bom levou o título. Marcyus Thompson, Bruno Pereira e Luiz Monjardin com as 2ª, 3ª e 4ª colocação respectivamente.

Já no Open Feminino as meninas deram um show de competição, a local Nivea Borghi liderou a bateria até o final, mas nos últimos minutos a atleta Carolina Majevski pegou uma onda salvadora que lhe deu o título da etapa. Então Nivea Borghi ficou com o vice-campeonato, Isabela Moraes em 3º e Clara Monjardin na 4ª colocação.

OPEN MASCULINO

1º Lucas Santos

2º Marcyus Thompson

3º Bruno Pereira

4º Fernando Monjardin

OPEN FEMININO

1º Carolina Majevski

2º Nivea Borghi

3º Isabela Moraes

4º Clara Monjardin

MASTER

1º Alex Kundera

2º Bruno Wetto

3º LenonMonjardin

4º ElwesMezadri

SUB.18

1º Diego Campos

2º Lucas Santos

3º Marcio Henrique

4º Gledson Costa

SUB.16

1º Ivan Rocha

2º Caio Reis

3º Daniel Freitas

4º Luiz Monjardin

SUB.14

1º Luiz Monjardin

2º Joel Peineaut

3º Morony Chaves

4º Bruno Soares

ESTREANTE MASCULINO

1º Caio Rocha

2ª Nathan Fernandes

3º Yousef Siqueira

4º João Pedro Ferrari

ESTREANTE FEMININO

1º Ana Luiza Alves

2º Giovana Gonçalves

3º Clara Monjardin

4º Luana Barbosa

GROMMETS MASCULINO

Matheus Rodrigues, Ramon Chagas, Gabriel Boaventura e AngeloFarich dividiram a 1ª colocação por decisão técnica.

GROMMTES FEMININO

1º Gabrielle Lopes

2º Luna Hardman

3º Kemili Sibeli