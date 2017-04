Audiência Pública aborda turismo e cultura hoje em Guarapari

Por Larissa Castro

Na noite de hoje (19), às 19h, a Câmara Municipal de Guarapari vai trazer em debate o Plano Diretor Metropolitano de Turismo e Cultura, que envolve a Região Metropolitana de Vitória. O plano foi criado com o objetivo de melhorias no setor turístico e cultural, levando projetos relevantes para cada cidade envolvida, o que gera arrecadações para o desenvolvimento e melhorias para a população.

Os Presidentes das Comissões dos Municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica, Fundão e Guarapari (cidades que fazem parte do plano) aprovaram e apoiam a ideia , pois veem apenas benefícios.

O vereador Leonil (PPS) e também idealizador do plano, e presidentes de comissões envolvidas, estarão presentes para apresentarem o projeto aos moradores interessados e sindicalistas relacionados ao turismo da cidade. A presença da população é importante, pois as opiniões e sugestões dadas serão analisadas para possíveis concretizações em uma assembleia geral sobre o tema.

O vereador e presidente representante de Guarapari, Sandro Bigossi (PDT), ressalta que potencial turístico a cidade tem, e deve ser valorizado. “Quando se fala em Guarapari, nota-se a desvalorização turística que lhe é dada, então essa briga agora é para que seja dado ao município o que é de direito. Vamos fazer dessa melhoria mais um meio para adquirir recursos e transmitir uma imagem ainda melhor”

Bigossi destaca ainda, que o comparecimento de representantes da população é válido para novas idéias. “. A presença da população é importante, pois as opiniões e sugestões dadas serão analisadas para possíveis concretizações em uma assembleia geral sobre o tema. Vale lembrar também que a Secretaria Municipal de Turismo vai ter um espaço destinado dentro do evento, por ser parceira da ideia. O poder legislativo e executivo seguem com os mesmos objetivos, buscando o melhor para a cidade.”, finaliza.