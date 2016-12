Audiência Pública vai discutir volta da Samarco

Por Marcos Siqueira em 1 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) de Minas Gerais convocou a sociedade para participar das audiências públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento de depósito de rejeitos de alegria Sul, da mineradora Samarco. Os encontros acontecem no dia 14 de dezembro, em Ouro Preto e no dia 15 em Mariana.

Os processos de licenciamento foram protocolados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad). O pedido de licenciamento da cava de Alegria Sul faz parte do planejamento operacional da Samarco.

Segundo a empresa, a proposta leva em consideração a utilização de um espaço confinado. “Entre os critérios para a escolha da cava de Alegria Sul estão também a capacidade de armazenamento e o tempo de execução das obras de preparação. Por ser uma área que já sofreu intervenções, haverá impacto mínimo ao meio ambiente”, informou a empresa. A liberação da utilização dessa cava servirá para a retomada das operações da mineradora em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Em Ouro Preto a audiência será às 18h30, no Parque Metalúrgico Augusto Barbosa em Pilar. Já em Mariana, o evento acontece às 18h30, na Arena Mariana, Centro.

Com informações da CDL Guarapari e da Samarco.