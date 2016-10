Aurelice volta a assumir a Secretaria de Desenvolvimento

Depois de cinco meses afastada por motivos pessoais, a ex-secretária municipal Aurelice Vieira volta ao cargo. A contratação foi publicada ontem no Diário Oficial. Ela retoma as atividades à frente da Secretaria de Desenvolvimento e Expansão Econômica (Sedec). E já começou ontem mesmo.

Aurelice pediu exoneração do cargo em maio deste ano alegando motivos pessoais. Ela é uma das secretárias com mais experiência na atual administração. Já foi chefe de gabinete na gestão de Antonico Gottardo. E na era Edson Magalhães, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento.

Quando Orly Gomes assumiu a prefeitura, ela ocupou a pasta da Saúde. Antes de sair, já havia voltado para sua primeira função: a Sedec. Agora, na reta final, ela tem dois meses de trabalho pela frente. Ainda não há nada confirmado de que fará parte da equipe de transição do governo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Folha da Cidade esclarece que não é autor de uma nota que está circulando desde a tarde de ontem nos grupos de WhatsApp. Trata-se de uma mensagem falsa que aborda a suposta volta da secretária Aurelice para a pasta de Saúde.

Uma prova do ato de má fé realizado contra o jornal é o próprio domínio informado no fim do texto, onde consta www.folhadacidade.com.br. Isso porque o endereço do nosso site não termina em .com.br. O nosso endereço eletrônico é www.folhadacidade.inf.br.

Além disso, o discurso jornalístico destoa totalmente a nossa linha editorial. Por tudo isso, aproveitamos para informar que a nossa assessoria jurídica já está no caso a fim de identificar os autores da falsa notícia atribuída ao nosso veículo para tomar as medidas legais cabíveis.